Финал судебной битвы Депп – Херд: какое решение принял суд

Бывшая жена Джонни Деппа виновная в клевете.

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Было вынесено решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд. Жюри решило, что бывшая жена актера нарушила его репутацию в колонке, опубликованной в Washington Post. Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.

Судебный процесс, начавшийся в середине апреля, был быстро провозглашен судебной битвой десятилетия. В минувшую пятницу обе стороны выступили с заключительными речами, пишет УРА-Информ.

Судья Пенни Азкарат, зачитывая вердикт, заявила, что «присяжные решили, что Херд виновна». За клевету на бывшего мужа актрисе придется выплатить Деппу 15 миллионов долларов.

Джонни Депп не присутствовал при оглашении приговора. Однако в комнате появилась Эмбер Херд.

«Шесть лет спустя, благодаря решению жюри, я вернулся к жизни. Я очень благодарен», — написал Депп.

Депп подал в суд на бывшую жену за клевету из-за колонки, появившейся в The Washington Post в 2018 году. Актриса назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер потребовал от нее 50 миллионов долларов. Херд подала встречный иск, требуя 100 миллионов долларов.

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