Пугачева сообщила, когда вернется в РФ: певица назвала конкретную дату

Известная в РФ и СССР артистка Алла Пугачева решила переехать в Израиль вместе с Максимом Галкиным, а также 2 детьми. Многие задались вопросом, вернется ли певица в Российскую Федерацию. Она со временем предоставила свой ответ.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, которые взяли интервью у Пугачевой, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Пугачева отправилась в Израиль еще в начале марта – почти сразу же после начала войны России с Украиной. Тогда уже начали ходить слухи о вынужденной эмиграции. Однако со временем певица опровергла их.

Она сообщила, что вернется на территорию России уже осенью 2022 года. По ее словам, каникулы летние закончатся, а дети должны будут отправиться в школу.

Что примечательно, Галкин в конце апреля и вовсе уволился с Первого канала. Когда же переехал в Израиль, он еще и начал выступать с критикой так называемой «спецоперации» в Украине, которая обернулась настоящим геноцидом ни в чем невиновных граждан.

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