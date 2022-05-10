Пугачева зарегистрировала личный бренд: журналисты узнали, что будет выпускать певица

Не так давно в соцсеть просочилась информация о том, что известная певица СССР и Российской Федерации Алла Пугачева запустила собственный бренд «Примадонна». Данная информация была подтверждена специалистами из Lenta.RU.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Как известно, Пугачева решила переехать из России в Израиль. Некоторые утверждают, что такое решение было принято из-за политической нестабильности в РФ, а также войны в Украине. Журналисты же утверждают, что примадонна в солнечной стране не сидит без дела. Ею была зарегистрирована торговая марка.

Эксперты решили выяснить, что же собираются продавать под данным брендом. В итоге пришли к выводу, что под торговой маркой будут продавать косметику и даже оружие.

В «Ленте» говорится о том, что 73-летняя Пугачева регистрирует бренд на территории Российской Федерации. Однако сама певица не стала комментировать подобные слухи.

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