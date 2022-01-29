В KAZKA рассказали об особенностях своего райдера

Украинской певицей Александрой Зарицкой было рассказано как идёт подготовка группы KAZKA к туру в Соединённых Штатах Америки.

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Об этой информации сообщил Unian. передает Ura-inform.

Несомненно, у каждого музыканта есть свои предрочтнения, которые должны быть учтены организатором концертов.

По рассказам известной украинской группы KAZKA, они являются ребятами непривередливыми.

С их слов, каких-либо специфических пунктов в райдере нет, но уже не первый раз они летают в Штаты с особыми для них организаторами концертов. Его имя Владимир Быховский, которому помогают ещё и его родители.

Его мать, к примеру, может приготовить для нас настоящий райдер, как настоящая мама. А его отец, оказывает помощь с организацией. А так е он морально очень может поддержать артистов группы во время выступлений и путешествий.

«По этой причине мы идём как во вторую семью»,-сказала солистка группы Александра Зарицкая.

Напомним, ранее сообщалось, Украинцы определили двух главных секс-символов шоу-бизнеса страны: данные опроса.