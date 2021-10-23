Культура

Скандал на концерте «Ляпис Трубецкой» в Полтаве: солист группы избил фаната (видео)

Инцидент случился двадцатого октября во время выступления в Полтаве группы «Ляпис Трубецкой во дворце досуга «Листопад».

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Об этой информации сообщил  Unn, передает Ura-inform.

Солистом музыкальной группы Сергеем Михалок во время концерта, который проходил в Полтаве был избит один из зрителей. И случилось это прямо на сцене, на которой происходило выступление группы.

Из опубликованного в социальных сетях видео видно, как фанат вышел на сцену,  и у него появилось желание что-то исполнить. Но певец группы, ругаясь, потребовал у него билет, а потом нанёс удар головой в нос. Такие свои действия артист пояснил необходимостью соблюдения порядка.

Пострадавший зритель наотрез отказался подавать заявление с целью дальнейшего расследования происшествия. Однако правоохранительные органы внесли данные по этому факту в ЕРДР.

Ссылка на видео-https://t.me/bazabazon/8509

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