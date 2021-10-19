Культура

В Украине запустили Виртуальный музей российской агрессии

Данный музей будет собирать и наглядно иллюстрировать все факты преступлений Российской Федерацией на территориях оккупированного Крыма и Донбасса.

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Об этой информации сообщил Rbc,  передает Ura-inform.

Со слов директора Института национальной памяти Антона Дробовича, на данный момент в «виртуальном музее» наглядно показаны двадцать кейсов, связанных с конкретными преступлениями Россией на полуострове в 2014-2015 годах.

В них собраны данные очевидцев тех событий, правоохранительных органов и жертв российской агрессии, которые располагаются в хронологическом порядке.

В дальнейшие планы музея входит и публикация кейсов, в которых будут отображены события оккупации на Донбассе.

Так же Дробовичем было отмечено, что сбор информации и наполнение сайта проводилась волонтёрами и общественными организациями. А проверка достоверности сведений осуществлялась прокуратурой.

Ссылка на музей-https://rusaggression.gov.ua/ua/home.html

Напомним, ранее сообщалось,В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО.

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