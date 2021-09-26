Культура

«Если что, то я согласна»: Никитюк нашла достойного кандидата

Телеведущая, которая пользуется популярностью в Украине Леся Никитюк, наконец определилась чьей женой она хочет стать.

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Об этой информации сообщил Realist , передает Ura-inform.

Чувство юмора у телеведущей не занимать. В этот раз она сделала намёк что не против выйти замуж за миллиардера Илона Маска. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграмм» а также выложила совместное фото, конечно сделанные с помощью «фотошопа» с будущим мужем.

«Он же разведен…Значит свободен…Если что, то я согласна»-написала Никитюк.

Поклонники оценили шутку телеведущей, некоторые оставляли лестные комментарии на её странице:

«А почему бы и нет! Прекрасная пара! Он точно достоин Леси. Вы очень хорошо смотритесь вместе».

Но были и такие, которые не одобрили намерения Никитюк:

«Не для такого мужа Украина вырастила этот цветочек» .

Фанаты продолжают с большой активностью комментировать данный пост и собрал уже более 67 00 лайков Напомним, ранее сообщалось, Ани Лорак подготовилась к реваншу в Украине: на что пошла певица

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