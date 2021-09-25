Культура

От Украины на премию Оскар-2022 выдвинули фильм «Погані дороги»

Комитетом Оскара был отобран украинский фильм Натальи Ворожбит. Это украинский драматург, режиссер и сценарист.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Кинофильм «Погані дороги» будет представлять Украину на «Оскаре-2022», в номинации «Международный полнометражный фильм». В национальном отборе участвовали пять фильмов претендентов.

Фильм-победитель взял пять голосов и дополнительно получил три балла, по правилам Украинского оскаровского комитета.

Фильм «Погані дороги» представлен четырьмя новеллами. Все действия происходят на Востоке Украины в 2015 году во время военного конфликта. И каждая новелла представляет собой историю любви, взаимоотношения между людьми, плохие дороги а также рассказывает о людях, которые попали в плен.

За всю историю независимости Украина в разные года выдвигала на премию «Оскар» многие фильмы (более 10), но так и ни одна кинолента не попала в номинанты конкурса.

Фильм "Погані дороги" представит Украину на "Оскаре-2022"

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