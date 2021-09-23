Культура

Ани Лорак подготовилась к реваншу в Украине: на что пошла певица

Исходя из последних данных, у певицы Ани Лорак в России дела идут не совсем хорошо.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

И из-за этого она не оставляет надежду вернуться в Украину, по крайней мере возобновить концерты. И для этого она впервые за 8 лет проживания на территории страны-агрессора России, сняла в клип на песню на украинском языке.

Композиция носит название-«Бачила» и был опубликована на странице в социальной сети певицы.

«В ближайшем времени вы услышите честнейшую, обнажающую мою душу балладу, которая раскрывает все мои внутренние переживания»,- сделала анонс Лорак. Но многие пользователи сети увидели удивительную схожесть нового клипа Лорак с известной рабой Ирины Билык «А я пливу у човни».

Ани Лорак, наверное, предположила, что композицию Билык уже забыли за это время на Украине. Но практически каждый пользователь сети отметил что клипы очень схожи. Многие даже выражают предположение что Лорак списала клип у Билык .

После выхода клипа «А я пливу» прошло четверть века. И Ани Лорак решила, что никто не заметит? - Списала клип у Билык и перешла на мову. Ани Лорак приготовилась к реваншу в Украине

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