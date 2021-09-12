Культура

Обычный охранник показал, как собрать 20млн просмотров и стать звездой соцсетей (видео)

49-летний охранник из Англии Питер Олсен стал стал знаменитостью после того, как было опубликовано видео с концерта знаменитой Энн-Мари.

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Об этой информации сообщил Newsyou.INFO,  передает Ura-inform.

В конце августа, он как обычно работал и смотрел за порядком во время концерта знаменитой певицы. Он находился рядом со сценой и когда певица начала петь свой хит, охранник стал активно танцевать и подпевать с другими поклонниками Энн-Мари.


Зрители сразу заметили это действие и были в восторге от обаятельного охранника. И далее уже фанаты стали снимать не выступление певицы, а Питера Олсена.

Видеоролик был выложен пользовательницей в сеть TikTok и набрал более двадцати миллионов просмотров а также очень много восхищённых комментариев.

@rockabyegirl

security were loving it! 😂 @annemarie #annemarie #concert #gig #festival #2002 #foryou #abba #abba #indiegames #LetsGetBackOnTrack #fyp

♬ original sound — brooklyn

Примечательно, что  некоторых комментариях пользователи сообщали что по их мнению,это

то было шоу охранника, и они бы пришли на концерт только из-за него.

Когда Питеру сообщили что он стал знаменитостью , он очень удивился и сказал что просто хотел поддержать зрителей и всё таки выполнял свои обязанности.


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Напомним, ранее сообщалось, Ольга Сумская попробовала себя в теле Юлии Тимошенко: как две капли воды.

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