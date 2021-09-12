Обычный охранник показал, как собрать 20млн просмотров и стать звездой соцсетей (видео)

49-летний охранник из Англии Питер Олсен стал стал знаменитостью после того, как было опубликовано видео с концерта знаменитой Энн-Мари.

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Об этой информации сообщил Newsyou.INFO, передает Ura-inform.

В конце августа, он как обычно работал и смотрел за порядком во время концерта знаменитой певицы. Он находился рядом со сценой и когда певица начала петь свой хит, охранник стал активно танцевать и подпевать с другими поклонниками Энн-Мари.



Зрители сразу заметили это действие и были в восторге от обаятельного охранника. И далее уже фанаты стали снимать не выступление певицы, а Питера Олсена.

Видеоролик был выложен пользовательницей в сеть TikTok и набрал более двадцати миллионов просмотров а также очень много восхищённых комментариев.

Примечательно, что некоторых комментариях пользователи сообщали что по их мнению,это

то было шоу охранника, и они бы пришли на концерт только из-за него.

Когда Питеру сообщили что он стал знаменитостью , он очень удивился и сказал что просто хотел поддержать зрителей и всё таки выполнял свои обязанности.



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