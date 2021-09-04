Возвращение легендарной поп-группы АББА: чем порадует поклонников

Шведская четвёрка впервые за 40 лет выпустила новые песни. А также используя новые технологии, даже вернётся на сцену.

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Об этой информации сообщило Tsn.UA, передает Ura-inform.

Известная на весь мир группа ABBA, которая начала свою деятельность в 1972 году, обрадовала фанатов возвращением. Песни данной группы пользовались большой популярностью, продажи альбомов составили четыреста миллионов по всему миру.

Группа выступала вместе 11 лет, после чего заявила о распаде, но до сих пор её песни пользуются популярностью.

Пока в арсенале группы только несколько новых песен, но уже скоро они планируют выпустить целый альбом.

Но о выступлении на сцене речи пока не идёт. Это связано с возрастной категорией артистов, которым на данный момент от 71 до 76 лет. Новые песни группы будут исполнять на сцене их намного моложе цифровые копии.

Для их создания, музыканты группы более недели носили специальные костюмы, а также работали с профессионалами из Голливуда.

АВВА планирует давать по шесть концертов в неделю, предварительная стоимость билетов будет стартовать от восьми тысяч гривен. Так же анонсируют, что билеты будут в продаже уже через четыре дня.

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