Украина сегодня выступит в полуфинале Евровидения: что известно

Go_A выступит 15 из 16 участников

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Сегодня, 18 мая, в Нидерландах стартует конкурс песни Евровидения. В Первом полуфинале выступит также и Украина.

В нидерландском Роттердаме выступят 16 участников полуфинала. Украину на конкурсе представляет группа Go_A. Она с песней «ШУМ» будет выступать под номером 15, пишет УРА-Информ.

В Роттердаме все участники, даже технический персонал и журналисты должны регулярно сдавать тест на коронавирус. Если один из членов команды сдаст позитивный тест, то вся делегация отправляется на самоизоляцию, пока каждый по отдельности не сдаст отрицательный тест. Если участник из-за карантина не сможет выйти на сцену, то телезрители и жюри увидят запись одной из репетиций его номера.

Украина считается одним из фаворитов конкурса, по мнению букмекеров наш коллектив может войти даже в топ-5 по итогам всего конкурса. Однако сначала Go_A необходимо сегодня пройти в финал соревнований, который в свою очередь состоится 22 мая. Для выхода в финал Украине нужно занять одно из первых десяти мест среди 16 участников.

Второй полуфинал состоится 20 мая.

Ранее мы сообщали, что Евровидение 2021 пройдет с участием публики.