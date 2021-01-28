Стал известен самый популярный сериал в истории Netflix: и это не Гамбит королевы

Бриджертоны впереди всех

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Сериал «Бриджертоны» за первые 28 дней решили посмотреть 82 миллиона домохозяйств по всему миру, — сообщает пресс-служба Netflix. Это делает его самым популярным сериалом в истории платформы.

Согласно ранее озвученным прогнозам, предполагалось, что сериал «Бриджертоны» будет интересен пользователям примерно из 63 миллионов домохозяйств в мире. Сериал занимал первое место в 83 странах, включая США, Великобританию, Бразилию, Францию ​​и Южную Африку, и входил в первую десятку во всех странах, кроме Японии, пишет УРА-Информ.

По данным пресс-службы Netflix, три книги Джулии Куинн, на которых основан сериал, были первыми в списке бестселлеров New York Times, в том числе «Герцог и я» заняли первое место (через два десятилетия после выпуска).

Кроме того, альбом «Bridgerton», содержащий песни из этого сериала, в настоящее время занимает 2-е место в списке самых популярных песен всех жанров iTunes — сразу после сингла Тейлор Свифт «Evermore».

В сериале зрителя следят за судьбой Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор), старшей дочери влиятельной семьи, которая вступает в борьбу за любовь, полную конкурентов в эпоху Регентства. Девушка мечтает повторить судьбу родителей и найти любимого человека, которого она действительно любит.

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