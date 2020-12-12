Культура

Скончался российский актер, считавший Крым собственностью РФ

Наталия
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Умер легендарный актер Российской Федерации Валентин Гафт. Об этом сообщает российское агентство ТАСС ссылаясь на супругу актера Ольгу Остроумову, передает УРА-Информ.

Известно, что Гафту было 85 лет. Скончался он в результате инсульта, с последствиями которого боролся уже несколько лет.

Отмечается, что знаменитого артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.

Российский артист известен своими ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Чародеи». Он был актером театра и кино.

Стоит отметить, что в 2015 году в ответ на включение Минкультом в белый список российских деятелей культуры Гафт заявил, что безоговорочно разделяет позицию президента России Владимира Путина касательно украинских территорий Донбасса и Крыма.

«Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь», – заявил Гафт в интервью изданию Гордон.

Ранее сообщалось, что у віці 97 років помер відомий на весь світ американський льотчик-випробувач Чак Йегер. Він прославився тим, що першим в світі перевищив швидкість звуку. 

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Наталия

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