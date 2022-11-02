Киев

Киев до весны может погрузиться в темноту: экс-депутат проговорился о планах Кремля

Ирина

Бывший нардеп от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и коллаборационист Илья Кива решил написать пост, который был явно адресован киевлянам. Однако в нем он сообщил, что у РФ есть определенные интересы к энергетической инфраструктуре столицы Украины.

Время чтения: 40 Секунд

Данная информация была представлена Кивой в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что, если Кремль нанесет еще 3 ракетных удара по энергетической системе Киева, то уже до весны весь город фактически окажется в темноте, не говоря уже о подаче тепла и воды в квартиры столичных жителей.

Затем он добавил, что, в соответствии с таким раскладом событий, киевляне уже в данный момент должны подумать о переезде в другие регионы. Более того, по его словам, Киев и вовсе в скором времени якобы не будет пригоден для полноценной жизни.

Однако подобные месседжи от Кивы уже были насчет Николаева. Еще весной бывший депутат писал о том, что до конца весны город уже будет под РФ. Однако такой прогноз не сбылся.

Напомним, в РФ признались, какой «компромисс» был предложен Западу по Украине: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Киев обесточен: Кличко сообщил о ЧП в столице Украины после ракетных обстрелов

Столичный мэр Виталий Кличко выступил с официальным заявлением насчет города. По его словам, начались серьезные проблемы в водоснабжении, а также электричестве. Однако, есть и достаточно хорошая новость.

Ирина

Армия РФ снова может выдвинуться на Киев: Генштаб предупредил граждан Украины

Стало известно, что российская армия может атаковать Киев из Белоруссии через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Однако есть дополнительная информация, которая может успокоить немало людей.

Ирина

В РФ намекнули, что завтра может произойти с Киевом: Кива выложил скандальный пост

Бывший народный депутат Украины от партии «ОПЗЖ» Илья Кива, который оказался коллаборантом РФ, представил возмутительную информацию. Он уверяет сообщество в том, что Киев в скором времени вовсе может превратиться в руины.

Ирина

В Киеве произошел настоящий «блокбастер»: СМИ рассказали удивительную историю о долге и мужчине

Столица Украины продолжает поражать не только своими проектами, но и людьми, попадающими в громкие скандалы и истории. Так, недавно выделился молодой человек из Киева, который решил по-своему взять долг с товарища.

Ирина

Нападение на Киев может снова повториться: Наев предупредил, какой информацией владеют ВСУ

На вопрос о вероятности повторного нападения на столицу Украины генерал-лейтенант Сергей Наев дал четкий ответ. По его словам, к сожалению, еще существует вероятность того, что враг атакует столицу и северные регионы нашей страны.

Ирина

На Киевщине суд наказал 13 коллаборантов: полиция раскрыла подробности

Правоохранители задержали 13 коллаборантов, которые проявили себя с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Суд занялся судьбой нарушителей, а правоохранители предупреждают, что этот список могут пополнить новые люди.