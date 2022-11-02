Киев до весны может погрузиться в темноту: экс-депутат проговорился о планах Кремля

Бывший нардеп от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и коллаборационист Илья Кива решил написать пост, который был явно адресован киевлянам. Однако в нем он сообщил, что у РФ есть определенные интересы к энергетической инфраструктуре столицы Украины.

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Данная информация была представлена Кивой в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что, если Кремль нанесет еще 3 ракетных удара по энергетической системе Киева, то уже до весны весь город фактически окажется в темноте, не говоря уже о подаче тепла и воды в квартиры столичных жителей.

Затем он добавил, что, в соответствии с таким раскладом событий, киевляне уже в данный момент должны подумать о переезде в другие регионы. Более того, по его словам, Киев и вовсе в скором времени якобы не будет пригоден для полноценной жизни.

Однако подобные месседжи от Кивы уже были насчет Николаева. Еще весной бывший депутат писал о том, что до конца весны город уже будет под РФ. Однако такой прогноз не сбылся.

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