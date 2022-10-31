Киев обесточен: Кличко сообщил о ЧП в столице Украины после ракетных обстрелов

Столичный мэр Виталий Кличко выступил с официальным заявлением насчет города. По его словам, начались серьезные проблемы в водоснабжении, а также электричестве. Однако, есть и достаточно хорошая новость.

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Об этой информации сообщил Кличко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть Киева была обесточена. В некоторых районах отсутствует водоснабжение», – сообщил в начале градоначальник.

Далее он добавил, что, несмотря на все проблемы, службы города уже начали работать над тем, дабы восстановить привычный ход жизни. Однако Кличко предупредил, что обо всех деталях он расскажет позже. Возможно, это связано с тем, что по всей Украине в тот момент была воздушная тревога, и мэр не хотел быть корректировщиком ракет РФ.

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