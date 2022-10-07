В Киеве произошел настоящий «блокбастер»: СМИ рассказали удивительную историю о долге и мужчине

Столица Украины продолжает поражать не только своими проектами, но и людьми, попадающими в громкие скандалы и истории. Так, недавно выделился молодой человек из Киева, который решил по-своему взять долг с товарища.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что все началось с тревожной картины: представитель ВСУ около моста «Патона» в Печерском районе Киева увидел связанную женщину. Ее тогда заталкивал в автомобиль неизвестный мужчина.

Военнослужащий решил не медлить. Благодаря ему мужчина резко прекратил насильственные действия в отношении женщины. Позже следователи выяснили, что мужчина является местным жителем столицы 1967 года рождения.

«Он решил украсть жену собственного товарища, который якобы задолжал ему почти 7000 долларов США. Он встретил 43-летнюю женщину возле ее дома в Оболонском районе. Затем силой поместил ее в автомобиль. После этого он решил связать женщине руки, заклеил ей рот скотчем и, угрожая оружием, повез в неизвестном направлении. Но, как только злоумышленник на несколько минут остановился, потерпевшая выскочила из транспортного средства. Именно тогда ее и увидел военнослужащий», – сказано в сообщении.

Наказание избрали для злоумышленника соответствующее – до 5 лет лишения свободы. Однако точную информацию озвучат позже.

Напомним, нападение на Киев может снова повториться: Наев предупредил, какой информацией владеют ВСУ.