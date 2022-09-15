На Киевщине суд наказал 13 коллаборантов: полиция раскрыла подробности

Правоохранители задержали 13 коллаборантов, которые проявили себя с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Суд занялся судьбой нарушителей, а правоохранители предупреждают, что этот список могут пополнить новые люди.

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Об этой информации сообщает OBOZREVATEL, передает «УРА-Информ».

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов подтвердил привлечение к ответственности 13 коллаборантов. В наши дни расследуются и другие дела по подобным нарушениям.

Особая активность коллаборантов была замечена в период оккупации территорий Киевской области. Однако после вытеснения оккупантов правоохранители быстро начали собирать доказательства военных преступлений.

Отмечается, что на фоне войны некоторые злоумышленники решались снабжать РФ информацией и другими способами поддерживать оккупантов. Враг целенаправленно вербовал украинцев, но не достиг больших успехов в этом. Также были зафиксированы случаи мародерства.

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