Киев

В Киеве открыли кафе-пекарню, где будут работать люди с интеллектуальными отклонениями

Несмотря на сложные времена столица Украины отличилась позитивным проектом, который даст работу людям с интеллектуальными отклонениями. Основательница благотворительного фонда «Солнечные люди» Алина Живаго открыла кафе-пекарню Sunshine cafe в ТЦ METRO.

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Об этой информации сообщает PRportal, передает «УРА-Информ».

Живаго рассказала, что она вдохновилась лозунгом «мы разные – но мы равные». Новое заведение общепита даст рабочие места молодежи с синдромом дауна и другими интеллектуальными отклонениями. Также заведение поможет в развитии толерантной атмосферы в столице.

Отмечается, что данное заведение будет задействовано в социальных проектах. В частности, кафе-пекарня будет кормить незащищенные слои населения и украинских военных.

Живаго рассказала, что обычно работодатели не хотят нанимать людей с интеллектуальными отклонениями, но так происходит лишь из-за непонимания процесса взаимодействия с такими людьми. Однако люди с особенностями в развитии способны качественно выполнять работу и вносить вклад в развитие Украины.

Напомним, рынок труда в Украине снова меняется: статистика прояснила зарплаты и вакансии осенью.

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