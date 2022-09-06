Киев

Киев накрыл смог: эксперты рассказали, когда воздух очистится

Сегодня, шестого сентября, Киев накрыл смог и соответственный неприятный запах. Этот неприятный удар по аллергикам и всем киевлян обусловлен пожарами. Эксперты объяснили, когда воздух очистится, и какое направление прогнозируется у ветра.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на Телеграм синоптика Наталки Диденко.

Сегодня ветер преимущественно будет северным и северо-западным, а в западных областях ветер будет северо-восточным. Ветер будет характеризоваться небольшой силой.

Также отмечается, что дневная температура в Киеве будет в рамках 15-19 градусов тепла, местами до +12 +22 градусов. Ночью температура упадет в среднем до 3-8 градусов тепла, а местами до 3 градусов мороза.

«Угроза заморозков касается и Киева. Воздух очистится 10-11 сентября, когда придут дожди. Остается ждать, ведь вероятность более ранних дождей очень маленькая. Дым постепенно развеивается, но запах пока никуда не девается, нужно беречь дыхательную систему», – сказала Диденко.

Напомним, до -5 градусов в Украине и последующее потепление: синоптики назвали важные даты в сентябре.

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