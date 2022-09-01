Осень для киевских кафе и ресторанов началась с новых ограничений: в КГГА сделали предупреждение

В Киеве с сегодняшнего дня в силу вступают новые ограничения для кафе и ресторанов. Это связано с комендантским часом и соответственно со временем работы заведений.

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Об этой информации сообщает Киевская городская государственная администрация в Телеграм, передает «УРА-Информ».

С первого сентября столичные заведения общепита обязаны закрываться в 22:00. Напомним, что комендантский час вступает в силу с 23:00, а заведения должны закрываться заранее, чтобы у сотрудников и клиентов было время на дорогу домой.

«Комендантский час в Украине нужно соблюдать безукоризненно. Конфликтные ситуации с правоохранителями недопустимы. Важно понимать, нарушая комендантский час граждане подвергают опасности себя и окружающих», – объяснили в КГГА.

Сколько будут длиться такие ограничения неизвестно. Однако власти видят лояльное отношение граждан к подобным инициативам.

Напомним, киевлянам раскрыли, какими станут новые тарифы на тепло и горячую воду.