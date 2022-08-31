Киев

Киевлянам раскрыли, какими станут новые тарифы на тепло и горячую воду

Грядущий отопительный сезон для Киева в плане тарифов пройдет на тех же условиях, что и прошлый. Об этом свидетельствуют свежие утвержденные тарифы для ООО Евро-Реконструкция, которое напрямую связано с Дарницкой ТЭЦ и поставщиком услуг в Днепровском и Дарницком районах.

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Об этой информации сообщает пресс-служба КГГА, передает «УРА-Информ».

Клиенты Евро-Реконструкции и Киевтеплоэнерго будут платить за тепло и горячую воду по привычным тарифам. Стоит отметить, что на стабильности в плане коммунальных услуг настаивали власти страны на высшем уровне.

Несмотря на стабильные тарифы, предприятия все же посчитают реальную стоимость отопления. Это необходимо для получения компенсации от государства. Иными словами, стабильность будет обеспечиваться благодаря взятию средств из налогов и иностранной помощи. Ожидается, что цены на тепло не будут повышаться все время войны.

Напомним, в центре Киева произошло зверское убийство: на мужчину набросилась компания 18-летних парней.

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