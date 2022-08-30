В центре Киева произошло зверское убийство: на мужчину набросилась компания 18-летних парней

Группа 18-летних юношей жестоко избила 34-летнего мужчину, после чего он скончался в больнице. Трагический инцидент произошел в центре Киева на Пастенской площади.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщили в полиции Киева, передает «УРА-Информ».

После конфликта между мужчиной и группой молодых людей четверо агрессивно настроенных юношей напали на потерпевшего с кулаками. Они били его долго и сильно, не останавливаясь, даже после того, как он упал на землю без сознания.

После зверской расправы преступники попытались скрыться с места преступления и убежали в метро. Потерпевшего мужчину доставили в больницу, но врачи уже не могли ему помочь — через несколько дней он скончался.

Правоохранители сработали крайне оперативно — двое убийц были задержаны сразу в метро, ​​еще двое — через несколько часов в своих домах. Оказалось, что все преступники это 18-летние киевляне или студенты киевских вузов.

В настоящее время четырем убийцам угрожает наказание по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Умышленное причинение тяжких телесных повреждений группой лиц. За это их могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Напомним, общественный транспорт в Киеве снова меняет расписание.