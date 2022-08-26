Общественный транспорт в Киеве снова меняет расписание

В КГГА приняли решение о том, чтобы перевозки пассажиров вернулись к привычному распорядку. Теперь метро и наземный транспорт снова изменят время своей работы на более выгодное для киевлян и гостей столицы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что общественный транспорт будет ходить так же, как и раньше. Метро будет курсировать до 22:00. В наземном же транспорте можно будет ездить до 22:30.

«Обращаем внимание на то, что станции метрополитена закрываются после того, как был отправлен последний поезд. Однако метро в режиме укрытия работает круглосуточно. Однако во время тревоги весь транспорт прекращает свою работу кроме подземного метро. Однако это не касается станций метрополитена наземных», – сказано в сообщении.

Как сообщалось временем ранее, в Киеве за 24 августа прозвучало 6 сигналов тревоги: эксперты выяснили, какая может быть тактика у РФ.