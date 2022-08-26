Киев

Общественный транспорт в Киеве снова меняет расписание

В КГГА приняли решение о том, чтобы перевозки пассажиров вернулись к привычному распорядку. Теперь метро и наземный транспорт снова изменят время своей работы на более выгодное для киевлян и гостей столицы.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что общественный транспорт будет ходить так же, как и раньше. Метро будет курсировать до 22:00. В наземном же транспорте можно будет ездить до 22:30.

«Обращаем внимание на то, что станции метрополитена закрываются после того, как был отправлен последний поезд. Однако метро в режиме укрытия работает круглосуточно. Однако во время тревоги весь транспорт прекращает свою работу кроме подземного метро. Однако это не касается станций метрополитена наземных», – сказано в сообщении.

Как сообщалось временем ранее, в Киеве за 24 августа прозвучало 6 сигналов тревоги: эксперты выяснили, какая может быть тактика у РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Киеве за 24 августа прозвучало 6 сигналов тревоги: эксперты выяснили, какая может быть тактика у РФ

Стало известно, что Российская Федерация могла избрать подлую тактику для нанесения ударов по гражданским объектам. Источник сослался в этом плане на факт того, что в столице Украины уже 24 августа участились воздушные тревоги.

На пляжах Киева опасно купаться: специалисты раскрыли, что выявили в воде

В КГГА решили проверить, как обстоят дела с качеством водных залежей Киева. Выяснилось, что немало пляжей представляют опасность для отдыхающих. Эксперты настоятельно не рекомендуют подвергать опасности свое здоровье.

Общественный транспорт в Киеве изменил свое расписание: В КГГА объяснили, в чем причина такого решения

Киевская городская администрация решила несколько изменить привычное движение транспорта. Причина, возможно, заключается в том, что Российская Федерация 24 августа может наносить массированные ракетные удары по столице и целому ряду городов Украины.

Власти в Киеве могут временно перейти на дистанционную работу: стало известно, почему

СМИ сообщили о том, что власти в столице Украины получили тревожное сообщение. В нем говорится о том, что людям на постах рекомендуется с 22 по 26 августа работать в дистанционном порядке – из дома. На то есть соответствующие причины.

Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение

Один из видных представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Кремль не сможет нанести вред столице Украины без последствий. По его словам, Кремль получит соответствующий ответ на столь радикальный поступок.

В Киеве намерены по-особенному бороться с нарушителями комендантского часа: детали

Глава столичной полиции Иван Выговский решил поддержать внедрение штрафов за нарушение комендантского часа, который, как известно, очень помогает ВСУ и правоохранительным органам поддерживать закон и порядок в Киеве.