Киев

В Киеве за 24 августа прозвучало 6 сигналов тревоги: эксперты выяснили, какая может быть тактика у РФ

Стало известно, что Российская Федерация могла избрать подлую тактику для нанесения ударов по гражданским объектам. Источник сослался в этом плане на факт того, что в столице Украины уже 24 августа участились воздушные тревоги.

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Данная информация была представлена телеграм-каналом «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Друзья, рашисты пытаются всячески нас обессилить, и когда вы уже не захотите идти в укрытие – они нанесут сильный удар. Ведь якобы было 5 тревог до этого, и ничего. Но мы украинцы, и не будем позволять манипулировать собой», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что 24 августа и в ближайшие дни желательно обустроить киевлянам и гостям столицы ночлег в безопасном месте. Кроме того, источник добавил, что ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы тревоги.

Тем не менее, известно, что за весь праздник Дня незначимости Украины в Киеве не произошло ни одного «прилета», чего не скажешь о ряде других регионов, в частности о Днепропетровщине.

Напомним, Эрдоган публично заявил, что нужно сделать с Крымом: президент Турции определил будущее полуострова.

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