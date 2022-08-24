Киев

На пляжах Киева опасно купаться: специалисты раскрыли, что выявили в воде

В КГГА решили проверить, как обстоят дела с качеством водных залежей Киева. Выяснилось, что немало пляжей представляют опасность для отдыхающих. Эксперты настоятельно не рекомендуют подвергать опасности свое здоровье.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Целых 14 пляжей Киева являются небезопасными. Купаться там может опасно. Главное управление Госпродпотребслужбы не рекомендует купаться на этих пляжах. Причина заключается в том, что они не отвечают показателям воды санитарным нормам. Берегите себя!», – сказано в сообщении.

Что примечательно, далеко не всех людей это останавливает. В силу того, что Юг Украины почти полностью был захвачен (кроме Одессы), многие люди, очевидно, нашли для себя альтернативу вблизи своих жилищ.

В данный момент также неизвестно, пострадал ли кто-то от купания в вышеупомянутых местах. Однако известно, что симптомы болезни могут проявиться не сразу после контакта с водой, а через несколько дней или даже недель.

Напомним, общественный транспорт в Киеве изменил свое расписание: В КГГА объяснили, в чем причина такого решения.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Общественный транспорт в Киеве изменил свое расписание: В КГГА объяснили, в чем причина такого решения

Киевская городская администрация решила несколько изменить привычное движение транспорта. Причина, возможно, заключается в том, что Российская Федерация 24 августа может наносить массированные ракетные удары по столице и целому ряду городов Украины.

Власти в Киеве могут временно перейти на дистанционную работу: стало известно, почему

СМИ сообщили о том, что власти в столице Украины получили тревожное сообщение. В нем говорится о том, что людям на постах рекомендуется с 22 по 26 августа работать в дистанционном порядке – из дома. На то есть соответствующие причины.

Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение

Один из видных представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Кремль не сможет нанести вред столице Украины без последствий. По его словам, Кремль получит соответствующий ответ на столь радикальный поступок.

В Киеве намерены по-особенному бороться с нарушителями комендантского часа: детали

Глава столичной полиции Иван Выговский решил поддержать внедрение штрафов за нарушение комендантского часа, который, как известно, очень помогает ВСУ и правоохранительным органам поддерживать закон и порядок в Киеве.

Киевские кинотеатры будут показывать бесплатно некоторые фильмы: детали инициативы

Столичные власти решили провести уникальную акцию, которая позволит всем желающим просматривать киноленты особого формата. Речь идет о патриотических фильмах, которые будут показываться в определенные даты.

Киев узнал, каким будет отопительный сезон: власти раскрыли дорожную карту

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев после совещания с мэрами смог прояснить ситуацию с грядущим отопительным сезоном в Киеве. В этом году удастся включить отопление без задержек.