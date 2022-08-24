На пляжах Киева опасно купаться: специалисты раскрыли, что выявили в воде

В КГГА решили проверить, как обстоят дела с качеством водных залежей Киева. Выяснилось, что немало пляжей представляют опасность для отдыхающих. Эксперты настоятельно не рекомендуют подвергать опасности свое здоровье.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Целых 14 пляжей Киева являются небезопасными. Купаться там может опасно. Главное управление Госпродпотребслужбы не рекомендует купаться на этих пляжах. Причина заключается в том, что они не отвечают показателям воды санитарным нормам. Берегите себя!», – сказано в сообщении.

Что примечательно, далеко не всех людей это останавливает. В силу того, что Юг Украины почти полностью был захвачен (кроме Одессы), многие люди, очевидно, нашли для себя альтернативу вблизи своих жилищ.

В данный момент также неизвестно, пострадал ли кто-то от купания в вышеупомянутых местах. Однако известно, что симптомы болезни могут проявиться не сразу после контакта с водой, а через несколько дней или даже недель.

Напомним, общественный транспорт в Киеве изменил свое расписание: В КГГА объяснили, в чем причина такого решения.