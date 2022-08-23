Общественный транспорт в Киеве изменил свое расписание: В КГГА объяснили, в чем причина такого решения

Киевская городская администрация решила несколько изменить привычное движение транспорта. Причина, возможно, заключается в том, что Российская Федерация 24 августа может наносить массированные ракетные удары по столице и целому ряду городов Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«КГГА сообщает, что с сегодняшнего дня (23 августа) до 24 числа включительно наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00. По аналогичному распорядку будет ходить и метрополитен», – сказано в сообщении.

Кроме того, местные власти призвали киевлян и гостей столицы своевременно планировать свои маршруты для передвижения по городу. Всенародные власти, в свою очередь, призывают людей в эти дни так же не игнорировать сигналы тревоги и заранее узнать, где находится ближайшее бомбоубежище.

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