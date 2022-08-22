Власти в Киеве могут временно перейти на дистанционную работу: стало известно, почему

СМИ сообщили о том, что власти в столице Украины получили тревожное сообщение. В нем говорится о том, что людям на постах рекомендуется с 22 по 26 августа работать в дистанционном порядке – из дома. На то есть соответствующие причины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что причина вышеупомянутых мер заключается в возможных ракетных обстрелах со стороны армии Российской Федерации. Более того, даже людям рекомендуют в эти дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку, как известно, армия РФ иногда может специально целиться по мирным домам киевлян.

Таким образом, немало людей сосредоточились и с опасением ждут 24 августа, когда РФ может активизировать свои атаки сильнее обычного.

Более того, поступают тревожные сообщения о возможном теракте на территории Запорожской АЭС. Людям вблизи нее уже начали выдавать йодид калия на случай, если случится утечка радиации или техногенная катастрофа.

Напомним, Зеленский и Гутерриш приняли новое решение насчет ЗАЭС: источник сказал, что собираются внедрять стороны.