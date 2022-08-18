Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение

Один из видных представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Кремль не сможет нанести вред столице Украины без последствий. По его словам, Кремль получит соответствующий ответ на столь радикальный поступок.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Это чисто эмоциональный жест – чтобы убить побольше гражданских, испортив нам праздник? Во-первых, мы будем отвечать, и испортим праздник намного больше, чем Российская Федерация. Если кто не верил об этом в Крыму – могут убедиться, что у нас уже есть все возможности и цели для этого», – сказал Арестович.

К сожалению, неизвестно, что именно сделает Украина при ракетных ударах по столице. Однако, учитывая заявление Арестовича, возможно, речь идет об ответных ударах по самой территории РФ или по оккупированному Крымскому полуострову.

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