В Киеве намерены по-особенному бороться с нарушителями комендантского часа: детали

Глава столичной полиции Иван Выговский решил поддержать внедрение штрафов за нарушение комендантского часа, который, как известно, очень помогает ВСУ и правоохранительным органам поддерживать закон и порядок в Киеве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«За нарушение комендантского часа нужно хотя бы штраф предусмотреть. Возможно, есть еще смысл прописать ответственность за работу строительства во время сигнала воздушной сирены. В данный момент все вышеупомянутое держится на совести населения, а также на взаимоуважении друг к другу», – сказал Выговский.

Однако, как известно, в Киеве и ряде других городов Украины все еще находят нарушителей комендантского часа. Случаи нарушения бывают разными: от людей в нетрезвом состоянии до мародеров. С последними, как известно, обходятся жестче всего, поскольку те пытаются нажиться на войне.

Как сообщалось временем ранее, киевские кинотеатры будут показывать бесплатно некоторые фильмы: детали инициативы.