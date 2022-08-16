Киев

Киевские кинотеатры будут показывать бесплатно некоторые фильмы: детали инициативы

Столичные власти решили провести уникальную акцию, которая позволит всем желающим просматривать киноленты особого формата. Речь идет о патриотических фильмах, которые будут показываться в определенные даты.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В столичных кинотеатрах на протяжении недели будет происходить бесплатный показ патриотических фильмов. КГА сообщила, что такую инициативу решили внедрить из-за особой даты – 31 годовщины независимости Украины», – сказано в сообщении.

Кроме того, источник отметил, что показывать ленты будут с 20 по 27 августа. Тогда же еще пройдет творческий проект «Кіновідлуння».

Что примечательно, все большие кинотеатры столицы будут принимать посетителей. Притом большинство из них находятся на всех районах Киева и даже там, куда не ходит метро (Троещина и Борщаговка).

Как сообщалось временем ранее, Киевщина скоро может стать в разы чище: Кулеба сообщил, что хотят построить в области.

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