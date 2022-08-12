Киев узнал, каким будет отопительный сезон: власти раскрыли дорожную карту

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев после совещания с мэрами смог прояснить ситуацию с грядущим отопительным сезоном в Киеве. В этом году удастся включить отопление без задержек.

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Об этой информации сообщает «Комментарии», передает «УРА-Информ».

Чернышев отметил, что в наши дни украинские города готовы к отопительному сезону примерно на 60%. Центральная власть взяла на себя инициативу и помогла городам, в особенности пострадавшим от войны.

«Киев является сердцем Украины. Мы обязаны достойно обогреть его. Мы провели итоговую встречу с мэрами относительно отопительного сезона. Совместно с мэром столицы Виталием Кличко мы создали дорожную карту. Могу сказать, что тепло дадут в привычный срок», – сказал Чернышев.

Столица получит дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы зимой не возникало проблем с дефицитом отопления.

Сейчас Украина имеет 12 млн кубов газа, процесс накопления продолжается.

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