В Буче поймали двух мародеров: суд раскрыл, сколько грозит за преступление во время оккупации

Прошло много времени после освобождения Бучи, но последствия действий РФ продолжают раскрываться. Правоохранители поймали двух мародеров, которые грабили ломбарды во время войны. Преступников ждет серьезное наказание.
Об этой информации сообщает «Ирпенский вестник», передает «УРА-Информ».
В местной пресс-службе полиции рассказали, что провели обыск в доме 30-летней киевлянки и ее 45-летнего напарника по мародерству. Удалось обнаружить накраденного имущества на сумму в примерно 800 тысяч гривен.
«В ходе вражеских обстрелов двое граждан занялись мародерством в Буче. Их целями стали ломбарды. Они разбивали витрины, проникали внутрь и выносили электронику, деньги и драгоценности», – рассказали местные правоохранители.
Уже известно, что преступникам грозит срок до 8 лет лишения свободы. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и моральное поведения даже в условиях обстрелов, закон продолжает сохранять силу.
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