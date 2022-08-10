Киев

В Киеве полицейские спасли котят: милые кадры облетели соцсети

Столичные представители правоохранительных органов продолжают умилять общественность. На этот раз полицейский сумел вытащить из-под капота автомобиля котят, которые изрядно были напуганы из-за сложившейся ситуации.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в начале ничего не предвещало беды. Патрульные попросту заехали на заправку по своим делам. Однако внезапно они заметили, что котенок выпал из-под машины. Впрочем, никто даже не знает, как он туда залез.

Полицейские решили действовать быстро. Они остановили автомобиль, после чего начали своеобразную спецоперацию по спасению зверька. В итоге был освобожден один малыш, который сразу же испугался и отбежал в сторону.

Однако на этом интрига не закончилась. Под днищем машины были обнаружены еще двое котят. Полицейские тоже соответствующим образом помогли малышам. В свою очередь, владелица машины отблагодарила блюстителей порядка, и решила забрать к себе всех трех животных.

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