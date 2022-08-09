В Броварах поймали сторонника «русского мира»: суд показал, какое наказание ждет за пророссийскую риторику

Правоохранители в Броварах передали под суд мужчину, который открыто призывал Украину отказаться от борьбы и сдаться РФ. Такие призывы суд воспринял как посягательство на территориальную целостность.

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Об этой информации сообщает «Громадський Ревізор», передает «УРА-Информ».

Горожанин на улицах города призывал отказаться от Крыма и сложить оружие. Он включал пророссийские видео на телефоне и просил украинцев принять территориальные изменения границ Украины. Мужчина категорически выступал против войны Украины до победного конца и заявлял о бессмысленности боевых действий.

Правоохранители обыскали мужчину и собрали дополнительные данные, которые подтверждают его пророссийские взгляды. Суд отнесся к инциденту со всей серьезностью и теперь мужчину держат под охраной.

По предварительным данным нарушителя ждет наказание в виде срока лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискаций имущества. Примечательно, что обвинения в посягательстве на территориальную целостность в Украине карается даже серьезнее, чем такое ужасное преступление как изнасилование.

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