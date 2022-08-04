Военный из РФ грабил украинцев под Киевом: суд озвучил приговор и сумму украденного

Украинские правоохранители смогли задержать грабителя, который отличился службой в российской армии. Шевченковский районный суд Киева приговорил Сергея Захарова к 12 годам лишения свободы.

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Об этой информации сообщает «Наш Дарницкий», передает «УРА-Информ».

Правоохранители установили, что злоумышленник отобрал у женщин под Киевом украшений на сумму более 13 тысяч грн.

Было установлено, что Захаров вместе с напарниками, которые также служили в РФ, ограбил дом 3 марта. Затем войска РФ начали отступать и Захаров сдался ВСУ в плен 30 марта.

«Старшина Сергей Захаров являлся командиром стрелкового отделения 15-й мотострелковой бригады. Он родился в 1984 году, холост, имеет маленькую дочь, жил в Самаре. В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину был направлен в Броварской район Киевщины», – отмечают СМИ.

Подсудимый рассказал, что грабил дома украинцев вместе с другими военными РФ. С ним работало еще 5 человек, трое погибло, судьба еще двоих неизвестна.

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