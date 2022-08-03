Киевляне показали отношение к остановке транспорта во время тревоги: власти не ожидали таких последствий

С первого августа в силу вступили новые ограничения, которые подразумевают остановку наземного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги. Эксперты отмечают, что решение было принято быстро и народ был не готов. На это также указал свежий опрос населения.

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Об этой информации сообщает «ТСН», передает «УРА-Информ».

Даже общественный транспорт вынужден останавливаться, а людям рекомендуют выходить из авто и искать ближайшее укрытие. Подавляющее большинство киевлян и гостей столицы резко осудили такое нововведение. Люди не оценили заботу об их безопасности и подчеркнули крайнюю непрактичность нововведения.

«Это полный бред, а не забота о безопасности. Ракета может ударить в любой момент и нас не станет. Мало было проблем, так теперь и по городу перемещаться невозможно», – рассказала пассажирка, которая отказывалась выходить из транспорта несмотря на просьбы водителя.

Напомним, в Киеве преступник нанес удар по запасам ВСУ: Нацполиция раскрыла, сколько мог украсть «делец».