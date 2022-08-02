В Киеве преступник нанес удар по запасам ВСУ: Нацполиция раскрыла, сколько мог украсть «делец»

В Киеве Нацполиция нашла человека, который решился наживаться на войне. Злоумышленник не брезговал ослаблением ВСУ ради наживы. Гражданин продавал гуманитарную помощь и военную амуницию.

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Об этой информации сообщает «Судебно-юридическая газета», передает «УРА-Информ».

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что у злоумышленника был доступ к гуманитарным товарам для ВСУ. Речь идет об амуниции военных, спальниках, аптечках и т. д. Вместо помощи военным, эти товары отправлялись на черный рынок. Эксперты отметили, что за один бронежилет преступник получал 680 долларов, а за каску 200 долларов.

Задержание произошло в момент, когда преступник пытался реализовать партию амуниции из 40 единиц товара. Сумма сделки составляла более 600 тысяч гривен.

Обыск дома позволил обнаружить и вернуть ВСУ 120 касок и бронежилетов, свыше 500 аптечек и многое другое. Преступнику грозит срок лишения свободы от пяти до семи лет.

Напомним, Киев переводят на новые ограничения во время воздушной тревоги: власти решились на неудобные меры.