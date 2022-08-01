Киев

Киев переводят на новые ограничения во время воздушной тревоги: власти решились на неудобные меры

Август в столице Украины начался с новых ограничений для граждан. Теперь во время воздушной тревоги наземный транспорт обязан прекращать движение. Это касается даже общественного транспорта.

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Об этой информации сообщили в КГГА, передает «УРА-Информ».

Данное решение Совета обороны Киева должно увеличить безопасность в городе, но СМИ активно заявляют о непрактичности решения. Еще предстоит решить многие нюансы, но решение уже принято. Также отмечается, что аналогичная практика применяется и в некоторых других городах, но далеко не все ее соблюдают.

Согласно данному распоряжению, во время тревоги граждане должны покинуть транспорт и отправиться в укрытие. Однако на некоторых остановках доступ к укрытию проблематичный, а останавливаться общественный транспорт обязан незамедлительно. Также неизвестно, как быть с убытками водителей, которые видимо будут вынуждены возвращать плату за проезд. Эти моменты будут уточняться в ближайшие дни.

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