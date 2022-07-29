Фастфуды Киева снова поразили общественность: специалисты показали, что могли употреблять люди (фото)

Столичные власти всерьез занялись киевскими фастфудами, которые, как выяснилось в очередной раз, оставляют желать лучшего. Если раньше специалисты выявили факт отсутствия гигиены и надлежащих условий для продуктов, то на сей раз в заведениях даже обнаружили насекомых.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В 20 фастфудах Киева в еде людям могли попадаться волосы и даже мухи. Столичные власти продолжают устраивать проверки 60 точек. Только сегодня, 28 июля, были проверены фастфуды в Печерском, Оболонском, Шевченковском, Дарницком, Днепровском, Деснянском, Подольском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что сотрудники правоохранительных служб составили 22 протокола из-за грубых нарушений санитарных норм. Это, как известно, может угрожать здоровью потребителей, поскольку подобные условия становятся причиной развития инфекций с ЖКТ. Нередки случаи и обычных пищевых отравлений из-за испорченных продуктов.

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