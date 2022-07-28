РФ снова запустила психологическую операцию в Киеве: СМИ показали, с чем столкнулись в столице

Стало известно о том, что представители Кремля снова начали «кошмарить» жителей столичного города. Либо агентура РФ, либо росСМИ распространили специальные заявления, которые начали репостить жители Киева, с чем уже разобрались правоохранительные органы и наши журналисты.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Рашисты снова начали психологическую операцию в Киеве. Киевляне в соцсетях начали видеть подобные сторис. Даже принялись репостить их. Там написаны якобы возможные координаты обстрелов в ближайшее время», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что вышеупомянутая информация о возможных обстрелах – это полноценно фейк. Однако было сказано, что у Российской Федерации существует тактика подлых маневров.

«Были случаи, когда после публикаций координат в СМИ – именно туда летели ракеты. Просим вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это может спасти ваши жизни», – обратились специалисты к киевлянам.

Напомним, киевлянам не рекомендуют купаться в Днепре: эксперты предупредили, чем это может закончиться.