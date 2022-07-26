Киевлянам не рекомендуют купаться в Днепре: эксперты предупредили, чем это может закончиться

Специалисты из Госпродживслужбы решили проверить качество воды в одной из ключевых рек Киева и области. Ими было выявлено, что вода в зеленом Днепре оставляет желать лучшего, и людям, которые заботятся о своем здоровье, необходимо избегать отдыха в данных местах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Причиной того, что купание может быть опасным для людей, служат бактерии, которые обнаружили в воде. Выяснилось, что в Днепре есть немало грибков и инфекций, влияющих не только на кожные покровы, но даже на внутренние органы.

В свою очередь, эксперты еще добавили, что причиной тому послужило загрязнение воды. Специалисты отметили, что ее засоряет не только условия жары, но и сбросы с Киевского водохранилища.

К сожалению, неизвестно, будут ли приняты вообще хоть какие-то меры для очистки воды.

Как сообщалось ранее, в Киеве далеко не все школы готовы к началу учебного года: в КГГА сообщили, с чем столкнулись.