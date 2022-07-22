В Киеве далеко не все школы готовы к началу учебного года: в КГГА сообщили, с чем столкнулись

Зампредседателя КГГА рассказал о том, что с учебным годом в столице не все так просто. В данный момент в столице готовы 75% школ к началу нового учебного года. Кроме того, есть и свои нюансы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В целом по Украине готовность школ примерно 25%. Очень радует тот факт, что в Киеве данная цифра полностью противоположна. У нас всего не готовы 25% школ. К ним существуют вопросы, если рассматривать учебные заведения с точки зрения готовности. Но 75% уже подготовлены к началу учебного года», – сообщили в КГГА.

Затем чиновник добавил, что эксперты проводят обследования насчет безопасности. К сожалению, исходя из подобного вывода, далеко не все столичные учебные заведения для школьников полностью безопасны. На этом фоне пока неясно, будут ли они подготовлены к 1 сентября.

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