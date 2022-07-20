Киев

В Киеве изменили название театра Леси Украинки: стало известно, что было добавлено

Кабинет министров решил несколько изменить наименование известного культурного сооружения столицы. Отныне театр имени Леси Украинки будет называться несколько иначе, однако весьма тематически в современных условиях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».  

«Из названия решили убрать слово «русский». Теперь его название будет таковым: Национальный академический театр имени Леси Украины», – коротко подметил источник.

Известно при этом, что до 24 февраля очень мало киевлян жаловалось на название театра. У многих еще не было столько ненависти к Российской Федерации, а партия «ОПЗЖ», которую часто связывают с РФ, действовала в стране без особых ограничений.

Однако, после того, как Российская Федерация захватила немало населенных пунктов Украины и убила такое количество людей, которые эксперты даже сейчас не могут подсчитать, все изменилось.

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