Кабинет министров решил несколько изменить наименование известного культурного сооружения столицы. Отныне театр имени Леси Украинки будет называться несколько иначе, однако весьма тематически в современных условиях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Из названия решили убрать слово «русский». Теперь его название будет таковым: Национальный академический театр имени Леси Украины», – коротко подметил источник.

Известно при этом, что до 24 февраля очень мало киевлян жаловалось на название театра. У многих еще не было столько ненависти к Российской Федерации, а партия «ОПЗЖ», которую часто связывают с РФ, действовала в стране без особых ограничений.

Однако, после того, как Российская Федерация захватила немало населенных пунктов Украины и убила такое количество людей, которые эксперты даже сейчас не могут подсчитать, все изменилось.

Как сообщалось ранее, каждый второй фастфуд в Киеве опасен: полиция выяснила, что не так с уличной едой столицы.