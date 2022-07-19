Киев

Каждый второй фастфуд в Киеве опасен: полиция выяснила, что не так с уличной едой столицы

Быстрое питание, как известно, стало достаточно популярным в современном мире. Тем более, когда речь заходит о столичном мегаполисе вроде Киева. Однако недавно специалисты выявили, что фастфуды в Киеве являются опасными для людей и могут вызвать целый ряд проблем со здоровьем.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В Киеве снова провели мониторинг общественного питания. Выявилось, что каждый 2-й фастфуд может отравить человека. Киевскими инспекторами 18 июля были проверены 53 точки. Составлено целых 23 протокола. В Госпродпотребслужбе было отмечено, что опасные фастфуды находятся в Печерском, Оболонском, Шевченковском, Днепровском, Деснянском, Подольском, Голосеевском, а также Соломенском районах», – заключил источник.

К сожалению, эксперты не раскрывали, какие инфекции удалось выявить, и в чем суть вышеупомянутых протоколов. Однако, что весьма неприятно, в столице был даже выявлен случай ботулизма, который может привести к смертельному исходу.

Как сообщалось ранее, в Киеве появился ботулизм: СМИ раскрыли подробности случая в Дарницком районе.

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