Залужный ответил, есть ли сухопутная угроза Киеву от РФ: генерал дал четкий ответ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, насколько защищена столица, и существует ли вообще хоть какая-то угроза ей. По его словам, поводов для паники вовсе нет.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Сухопутная угроза Киеву пока отсутствует. Россия не сумеет резким образом перенести действия боевого характера под столицу», – заявил Залужный.

Далее источник добавил, что Киев находится под надежной защитой бойцов Вооруженных сил Украины. Более того, для защиты города создали необходимые группировки войск, которые также противодействуют вражеским ДРГ.

Однако было сделано заявление, что наибольшая опасность для Украины и Киева в целом являются ракетные удары. Как известно, вчера, 14 июля, несколько таких пришлись по центру Винницы, из-за чего погибли не только взрослые люди, но и несколько маленьких детей.

Напомним, избивают и похищают: “добровольная мобилизация” жителей оккупированных территорий продолжается.