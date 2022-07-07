Власти обратились к киевлянам с важным заявлением: ГСЧС сказали, куда необходимо звонить

Довольно часто жители столицы наблюдают тот факт, что укрытия в их домах попросту закрыты. По этой причине люди понятия не имеют, куда обращаться. Однако власти решили использовать свои медиа, чтобы обратиться к киевлянам и к гостям столицы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Как сообщил глава Департамента муниципальной безопасности по имени Роман Ткачук, балансодержатели обязаны предоставлять бесплатный доступ ко всем видам укрытий. Киевлян просят сообщать о фактах нарушения по номеру 1551. В таком случае данные объекты будут открыты в принудительном порядке либо сотрудниками полиции, либо ГСЧС», – сказано в сообщении.

Однако известно, что по всей Украине люди нечасто уже пользуются укрытиями. Если в начале войны большинство среди населения страны шли в места, где можно сохранить жизнь, то сейчас многие попросту игнорируют сигналы тревоги. Напомним, в Киеве появился ботулизм: СМИ раскрыли подробности случая в Дарницком районе.