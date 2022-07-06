В Киеве появился ботулизм: СМИ раскрыли подробности случая в Дарницком районе

Столица Украины снова отличилась неприятной новостью. Речь идет о том, что в Киеве появилась болезнь, которая потенциально может сгубить немало людей – ботулизм. Пока что случай был выявлен в Дарницком районе, однако уже сейчас эксперты начали прорабатывать противоэпидемиологические меры.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В Киеве начали эпидемиологическое расследование в связи с зафиксированным случаем ботулизма. Был он зарегистрирован 5 июля, 2022 года в Дарницком районе столицы. Стало известно, что еще 2 июля заболевшая купила вяленую рыбу в магазине «Пчелка», который находится по адресу улица Елены Пчилки 7-Б. Пострадавшую госпитализировали», – сказано в сообщении.

Кроме того, источник дополнил, что ботулизм является потенциально смертельным инфекционным заболеванием. Его вызывает ботулинический токсин – особая бактерия, которая образует споры в любом организме. Плохо то, что бактерия и ее споры настолько сильны, что выживают даже при кипячении на протяжении 5 часов.

Напомним, между Киевом и Черниговской областью открывается новый маршрут: детали.