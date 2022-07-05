Киев

Между Киевом и Черниговской областью открывается новый маршрут: детали

Стало известно, что власти планируют открыть новый маршрут на Киев в Черниговской области. Такое заявление в своей телеграмме сделал глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Хаус.

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Об этой информации сообщили в Comments.UA, передает «УРА-Информ».

 “Сегодня мы открываем еще одну дорогу на Киев. Не буду раскрывать где – черниговцы и так все понимают. Маршрут будет курсировать по дороге каждый день с 5:00 до 21:00. 10-тонные ограничения движения для всех грузовиков и всех других крупногабаритных транспортных средств предполагают другой маршрут, чем предыдущие 10-тонные ограничения», — сказал Чаус.

Как отметил глава Черниговской ОВА, дорогу будут перекрывать примерно раз в неделю из-за регламентных работ.

“Мы будем информировать вас заранее, чтобы жители Чернигова и гости нашего города могли планировать свою логистику”, – сказал Чаус.

Кроме того, лидер черниговской OVA попросил не делать фото, не записывать новый тур и не рассказывать об этом в комментариях.

Чем больше тишины вокруг него, тем дольше он будет существовать, — написал Шосс в своем телеграмме.

Напомним, в Киеве усиливают блокпосты: стала известна причина.

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