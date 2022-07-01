Киев

В Киеве усиливают блокпосты: стала известна причина

Все из-за возможной работы ДРГ в столице страны.

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В последнее время все больше жителей Киева сообщают о том, что в столице усилили блокпосты. Многие задаются вопросом с чем это связано?

Пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк ответил на него. Он заявил, что в последнее время прошла оптимизация блокпостов и их количество существенно сократили в самом Киеве, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица это важнейший стратегический центр принятия решений”, – пояснил он.

Он также добавил, что увеличилось количество блокпостов на въездах и выездах из города. Это, как пояснил представитель Нацгвардии, позволяет полностью контролировать ситуацию в Киеве в сочетании с комендантским часом.

Ранее мы сообщали, что Одесская область полностью освобождена от оккупантов.

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